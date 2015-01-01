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अवैध वसूली:प्रसव के लिए आई महिला के परिजनों से की आठ सौ रुपए की अवैध वसूली

जहानाबाद3 घंटे पहले
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शकूराबाद में डिलीवरी के लिए बुधवार को पहुंचे मरीज से अवैध रूप से वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल बुलाकी बीघा गांव से एक गर्भवती महिला को यहां प्रसव के लिए लाया गया था। महिला के परिजन ने बताया कि बुधवार को शाम गर्भवती को लेकर आए थे। आते ही वहां भर्ती तो करा लिया गया लेकिन पैसे के अभाव में इलाज नहीं किया जा रहा था। ड्यूटी पर तैनात एएनएम एवं एक और कर्मी पैसा की मांग करने लगे। एएनएम ने तो दुस्साहस दिखाते हुए परिजनों को कहा कि आठ सौ लगेगा अन्यथा अस्पताल से बाहर दूसरे जगह ले जाइए। परिजनों के पास मात्र पैकेट में चार सौ रुपये था लाचार होकर दिया और शेष बचे पैसे गुरुवार को देने को कहा तब जाकर मरीज को इलाज किया गया। सुबह उनसे शेष बचे पैसे ले लिया गया।

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