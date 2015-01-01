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कोरोना अपडेट:2171 की जांच में चार मिले संक्रमित 3316 में से 194 केस अब भी एक्टिव

जहानाबाद5 घंटे पहले
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  • संक्रमण की रफ्तार में गिरावट जारी, छुटकारा के लिए रहे सतर्क

जिले में कोराेना की रफ्तार में गिरावट का सिलसिला जारी है। हालांकि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अपनी सतर्कता कम नहीं कर रहा है। सिविल सर्जन डा.विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जांच के सिलसिले को लगातार बरकरार रखा जा रहा है। गुरुवार को भी जिले में एक साथ कई टीमों के द्वारा अगल-अलग स्थानों पर विभिन्न तरीकों से 2171 लोगों की जांच की गई जिसमें से सदर अस्पताल, हुलासगंज व मखदुमपुर केन्द्र पर क्रमशः एक-नए और दो नए केस मिलाकर सिर्फ चार नए केस सामने आए। गुरुवार की शाम तक जिले में 207542 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 2 लाख 4 हजार से अधिक लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिले में संक्रमित हुए लगभग 94 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव के मरीज ठीक हो गए हैं। जिले में संक्रमित हुए अब तक लाेगों की कुल संख्या बढ़कर 3316 तक पहुंच गई है। सदर अस्पताल में सोमवार को 102 लोगों की जांच की गई जिसमें से सिर्फ एक पॉजिटिव केस मिला। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकरिया के द्वारा 353 लोगों की जांच में सिर्फ एक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं पाई गई। इसके अलावा काको पीएचसी में 248 लोगों की जांच में एक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं मिली। इसी प्रकार घोसी में 221 लोगों की जांच में एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली। हुलासगंज में 195 लोगों की जांच में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। रतनी में 174 लोगों की जांच में एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली। मखदुमपुर में भी 308 लोगों की जांच की गई जिसमें सिर्फ 2 की रिपोर्ट पाॅजिटिव मिली। मोदनगंज में 182 लोगों की जांच में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। ट्रूनेट से हुई 125 लोगों की जांच की गई जबकि आरटी-पीसीआर से 263 लोगों की जांच की गई। इस प्रकार जिले में सोमवार को सिर्फ दो नए केस सामने आए। गुरुवार की शाम तक जिले में कोरोना वायरस से संबंधित कुल 207542 लोगों के सैम्पल लेकर कोरोना की जांच की गई है।

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