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सुधार:इंटरमीडियट के एडमिट कार्ड में संशोधन की तिथि बढ़ी

जहानाबाद2 घंटे पहले
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  • अब बारह नवंबर तक छात्र कर सकते हैं सुधार

2021 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं के लिये डमी एडमिट कार्ड में संशोधन की अंतिम तिथि 12 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले अंतिम तिथि पांच नवंबर तक थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 2021 की परीक्षा में शामिल होने के लिये ऑनलाइन सूचीकरण और परीक्षा फॉर्म भरा गया था, लेकिन इसके बाद डमी एडमिट कार्ड में संशोधन के लिए पांच नवंबर तक समय सीमा रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 नवंबर तक कर दिया गया है।

डीईओ राम सागर प्रसाद सिंह ने बताया कि जारी निर्देश में कहा गया है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से डमी एडमिट कार्ड को समिति की वेबसाइट से डाउनलोड कर उसे छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करायें। इसके साथ ही छात्रों को भी यह सुविधा दी गई है। वह भी अपने एडमिट कार्ड को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दिये गये यूजर नेम और पासवार्ड के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यदि कोई गलती रह गई हो तो उसमें सुधार के लिए वे इसका प्रिंट निकालकर उसमें संशोधन कर उसे स्कूल में जमा करें और हस्ताक्षर और मोहर युक्त रिससीविंग भी जरूर ले लें।

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