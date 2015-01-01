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याद:लेनिन व स्टालिन को किया गया याद

जहानाबाद2 घंटे पहले
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एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी ने महान नवंबर क्रांति के 103 वीं सालगिरह के मौके पर नवंबर क्रांति दिवस का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धा के साथ याद किया। महान नवंबर क्रांति के प्रणेता लेनिन व स्टालिन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। जिला सचिव उमाशंकर वर्मा ने कहा कि 103 साल पहले रूस में मजदूरों ने पहली क्रांति करके पूजी पतियों की राजसत्ता को उखाड़ फेंक कर मजदूरों की राजसत्ता कायम की थी और उसने शोषण करने की मशीनरी को खत्म किया था।

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