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अरवल:अरवल में लंबित कांडों का निष्पादन कर लोगों से बनाएं मधुर संबंध

जहानाबाद3 घंटे पहले
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अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शशि भूषण सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी की गई। जिसमें सभी थानाध्यक्ष द्वारा किए गए कार्यों का एक एक कर समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि लंबित कांड का निष्पादन तेजी से करें। थाने में एक भी लंबित कांड नहीं रहने दें। जितने भी फरार अभियुक्त हैं।

उसे गिरफ्तार कर जेल भेजे।एक भी नामजद अभियुक्त बाहर नहीं रहना चाहिए।अभियुक्त की गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष कोताही नहीं बरतें।नहीं तो करवाई किया जाएगा।उन्होंने कहा कि जितने भी पोस्ट हैं। उस पर पूरा पैनी नजर रखें।अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह चौकसी बरतें। लगातार वाहन चेकिंग करते रहें। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को जिले में मतगणना होना है।

ऐसे में सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में पूरी चौकसी बरतते हुए तत्पर रहेंगे। मतगणना के दिन सभी पुलिस पदाधिकारी भी अपने-अपने डियूटी पर तैनात रहेंगे। थानाध्यक्ष लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई करते रहें। साथ लोगों का विश्वास पुलिस पर बढ़े इसके लिए भी पब्लिक से मधुर संबंध बनाने पर ध्यान रखें। पब्लिक से संबंध बेहतर रहेगा तो अपराधियों पर कारवाई करने में भी मदद मिलेगी। बैठक में अंचल निरीक्षक मानवेंद्र कुमार आदि थे।

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