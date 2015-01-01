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करपी:मूर्ति बनाकर ही पूरे साल का खर्च निकालते है कई परिवार

जहानाबाद2 घंटे पहले
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हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली की तैयारी जोर शोर से शुरु हो चुका है। कलाकारों के द्वारा के प्रतिमा का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। विदित हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में मां लक्ष्मी की प्रतिमा बैठाई जाती है, और बहुत ही धूमधाम से उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में प्रखंड मुख्यालय के मखमीलपुर रोड में मूर्तिकार सुरेश पंडित के द्वारा बड़ी संख्या में मां लक्ष्मी की प्रतिमा का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कई मूर्तियां एडवांस में बिक चुकी है और अभी भी बुकिंग जारी है। कोरोना महामारी का असर उनके व्यवसाय पर भी पड़ा है। पहले जितना मूर्ति की मांग होती थी। अभी नहीं है।फिर भी कई गांव से लोग मूर्ति के लिए एडवांस बुकिंग किए हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई के कारण भी मूर्ति निर्माण पर असर पड़ा है। एक मूर्ति का कीमत दो हजार से लेकर दस हजार तक की होती है।

लोग अपने बजट के अनुसार मूर्ति के खरीदारी करते हैं। उन्होंने बताया कि यह मेरा सीजनल व्यवसाय है। जिसमें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। उन्होंने बताया कि मूर्ति निर्माण में पुआल एवं मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो इको फ्रेंडली है। इन मूर्तियों से पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है। मां लक्ष्मी की प्रतिमा का निर्माण के साथ-साथ गणेश भगवान की प्रतिमा का भी निर्माण किया जा रहा है।

साथ ही कई स्वरूपों में मां लक्ष्मी की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। जिसमें प्रतिमा को उल्लू पर भी बैठाया गया है। उल्लू मां लक्ष्मी की सवारी है। दीपावली पर्व के दौरान मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, इस पर्व में प्रतिमाओं की विशेष मांग होती है। पूर्व में कई गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता रहा है।

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