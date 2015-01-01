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47 लीटर शराब जब्त:पुनीतबिगहा झलास में कई भटि्ठयां की गईं ध्वस्त, 47 लीटर शराब जब्त

जहानाबाद6 घंटे पहले
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  • छापेमारी के दौरान आठ क्विंटल जावा महुआ किया गया नष्ट

दीपावली के पहले उत्पाद विभाग ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए परसबिगहा थाना क्षेत्र के पुनीत बिगहा झलास में चलाई जा रही देसी शराब की आधा दर्जन से अधिक भटि्ठयों को ध्वस्त कर दिया। प्रभारी इंस्पेक्टर शिखा रानी ने बताया कि झलास से 47 लीटर निर्मित शराब भी जब्त की गई है। इसके अलावे लगभग आठ सौ किलो जावा महुआ नष्ट किया गया है। शराब बनाने वाले उपकरण भी नष्ट किये गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि परसबिगहा थाना क्षेत्र के पुनीत बिगहा इलाके में दरधा नदी के झलास में फिर से बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना के आलोक में गुरुवार को टीम गठित कर कार्रवाई की गई। लगभग दो घंटे तक चले अभियान के दौरान झलास हटा-हटाकर भट्‌ठी की तलाश की गई।

उन्होंने बताया कि नदी में उगी बड़ी-बड़ी झलास का फायदा उठाकर कारोबारी शराब का निर्माण करते हैं। बालू खोदकर बड़े-बड़े ड्रम में जावा महुआ सड़ाया जा रहा था। बालू खोदकर ड्रम निकाला गया और उसमें सड़ाए जा रहे जावा महुआ को नदी में बहा दिया गया। उन्होंने बताया कि धंधेबाज की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। झलास में कभी बंद नहीं हुआ धंधा|पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद भी दरघा नदी के किनारे झलास में शराब बनाने का धंधा कभी भी बंद नहीं हो सका। उत्पाद विभाग के अलावा जिला पुलिस का प्रयास भी असफल रहा।

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