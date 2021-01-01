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खेलकूद:मैरवा की टीम ने झारखंड को दो गोल से किया पराजित

जहानाबाद7 घंटे पहले
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प्रखंड के इक्किल खेल मैदान पर यंग एथलेटिक्स क्लब के द्वारा आयोजित फुटबाल टूर्नामेंट रविवार को शुरू हो गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता ,महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष स्वेता विश्वास, जहानाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार पूर्व जिला पार्षद रानी कुमारी सहित कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय लिया एवं गेंद को किक मारकर मैच का विधिवत उद्घाटन किया। पहला मैच रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट क्लब मैरवा सिवान एवं महिला फुटबाल क्लब झारखंड के बीच खेला गया। मैरवा की टीम दो गोल से विजेता घोषित हुई।

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