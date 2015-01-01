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दस करोड़ का कारोबार:देर रात तक खरीदारी से जगमगाता रहा बाजार, दस करोड़ का कारोबार

जहानाबाद6 घंटे पहले
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शहर सहित जिले के सभी प्रखंडों के बाजारों में गुरुवार को लोगों ने जमकर खरीदारी की। सुबह से ही खरीदारी के लिए बाजार सज गये थे। दोपहर तक बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी। देर रात क बाजारों में खरीदारी को ले भीड़ देखी गयी। बाजारों में भीड़ के कारण जाम होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। बर्त्तन दुकान से लेकर ज्वेलरी दुकानों में खरीदारी के लिए लोग पहुंचे। ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सहित वाहनों के शोरूम से भी जमकर खरीदारी हुई।

धनतेरस के मौके पर शहर के लोगों ने अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर जमकर धन बरसा। बाजार ग्राहकों की भीड़ से गुलजार रहा। सोने-चांदी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल दुकानों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। शुभ मुहूर्त में सामान खरीदने की ललक से बाजारों में जाम की स्थिति रही। जिले में शाम से देर रात तक खरीदारों की भीड़ रही। एक अनुमान के अनुसार जिले में दस करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

चांदी के सिक्के और मूर्तियों की जमकर हुई खरीदारी
धनतेरस पर ज्वेलरी दुकानों में भी अच्छी खासी खरीदारी हुई। सोने की दाम में उछाल के बाद भी खरीदारी करने से लोग पीछे नहीं रहे। धनतेरस पर चांदी और सोने के सिक्कों की भी खासी मांग रही। सोने पर महंगाई की मार से लोग चांदी की ज्वेलरी की खरीदारी करने से नहीं छूटे। अधिकांश लोगों ने चांदी के सिक्के की खरीदे। चांदी के सिक्कों में शुभ संकेत स्वास्तिक, लक्ष्मी -गणेश की मूर्ति व अन्य संकेतों के चांदी के सिक्कों की बिक्री जमकर हुई है। वहीं चांदी के सिक्कों में लोग आजादी के पहले और विक्टोरिया के ज़माने के सिक्के खरीदते मिले। इधर, बर्तन दुकानों में तांबा व कांसा की मूर्तियों के अलावा स्टील के बर्तन व अन्य आवश्यकताओं के सामान लोगों ने खरीदा।

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जमकर बिके झाड़ू
धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदे जाने की परंपरा के मद्देनजर सभी चौक चौराहों पर झाड़ू के दुकानें भी सजी हुई थी। लोगों ने जमकर झाड़ू की खरीदारी की। 30 रुपये से लेकर 40 रुपये के भाव में झाड़ू बिके। धनतेरस के मौके पर भीड़ इतनी उमड़ी की हर जगह जाम ही जाम का नजारा दिखा। जाम भी इस कदर था कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। आलम यह रहा कि सामानों को लोग हाथ में ऊपर उठाकर चलते दिखे। कोई साइकिल उठाकर चल रहा था तो कोई हाथों में झाड़ू, बर्तन और अन्य सामान।

बर्तनों के बाजार में रही भीड़
धनतेरस को देखते हुए बर्तन बाजार में काफी हलचल रही। सोना चांदी के बाद अगर सबसे अधिक बिक्री किसी सामान की हुई तो वह बर्तन ही था। महिलाएं सबसे ज्यादा स्टील के बर्तन खरीदने में रुची दिखा रही थी। बर्तन स्टोर चलाने वाले दुकानदारों का का कहना था कि इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी भीड़ रही। महिलाएं स्टील के बर्तनों की खरीदारी कर रही है। बर्तनों की खरीददारी के दौरान ग्राहकों ने डिनर सेट, गिलास सेट, चमच सेट, फैंसी जग, डिजाइनदार थालियां, कप सेट, बाल्टी, पूजा की थाली, थर्मस आदि की ज्यादा डिमांड रही।

मुहूर्त के अनुसार भी हुई खरीदारी
गुरुवार को धनतेरस के मौके पर खरीदारी जोरों की रही। लोग मुहूर्त देख बाजार में सोने चांदी के अलावा विभिन्न सामानों की खरीदारी करते दिखे। ज्वेलर्स शॉप के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री भी अच्छी खासी हुई। इसके बाद लोगों ने दीपावली के दिन इस्तेमाल होने वाले सामान की खरीदारी भी की। लक्ष्मी-गणेश के मूर्तियों की बिक्री खूब हुई। परंपरा का निर्वहन करते हुए लावा, चूड़ा, चीनी की मिठाई की खरीदारी हुई। उम्मीदों पर खरा उतरा बाजारदुकानदारों को खरीदारी को ले जैसी उम्मीद थी, वैसा ही हुआ। इस बार धनतेरस पर बाजार सुबह से देर शाम तक गुलजार रहा। बाजारों में खूब रौनक रही ।

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