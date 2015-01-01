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स्मारक:कल्पा में बनेगा शहीद का स्मारक

जहानाबाद2 घंटे पहले
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सीआरपीएफ के शहीद जवान व कल्पा गांव निवासी श्री गोपाल के सम्मान में शहीद स्मारक बनाने का ग्रामीणों ने प्रस्ताव पास किया है। गांव के मुहाने पर स्कूल के समीप शहीद का स्मारक बनाया जाएगा। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने शहीद स्मारक की आधारशिला भी रखी। स्थानीय विधायक सुदय यादव ने शहीद के स्मारक के निर्माण में सहयोग करने की बात कही है। नेताओं ने कहा कि शहीदों के स्मारक से नई पीढ़ी को देश के लिए समर्पण की भावना की प्रेरणा मिलती है।

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