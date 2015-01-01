पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

स्वास्थ्य:15 से 49 वर्ष आयु समूह की पचपन प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाएं एनेमिक

जहानाबाद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • गर्भवती महिलाओं में एनीमिया खतरनाक, शिशु व मातृ मृत्यु की होती है आशंका
  • अच्छा पोषण, व्यायाम व सकारात्मक सोच से ही मिल सकता है फायदा, परेशानी हो तो स्वास्थ्यकर्मियों से करें मुलाकात

जिले में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी चिंता का सबब बना है। जानकारों का मानना है कि गर्भवती महिलाओं को खून की अपेक्षाकृत अधिक जरूरत होती है। खासकर कोरोना संक्रमण काल में गर्भवती महिलाओं के पोषण को लेकर अधिकाधिक सजग होने की जरूरत है। प्रसूती रोग विशेषज्ञ डा. मीना कुमारी ने बताया कि विशेषकर गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी से सामान्य रूप से एनीमिया हो जाता है।

शरीर में खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के कारण प्रसव के समय शिशु के समय से पूर्व जन्म होने व मातृ व शिशु मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है. साथ ही गर्भावस्था में खून की कमी के कारण प्रसव के समय ऑक्सीजन की कमी होने से शिशु के मानसिक विकास पर गंभीर असर पड़ता है और आयरन की कमी विकलांगता का कारण भी बन सकती है।

डा.सीजा प्रकाश ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को खून की कमी न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की रिपोर्ट के मुताबिक जिला में 15 से 49 वर्ष आयु समूह की गर्भवती महिलाओं में से 55.1 फीसदी एनीमिया से पीड़ित होती हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य व आवश्यक जांच को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर उनकी आवश्यक जांच कर दवाईयां व परामर्श मुहैया कराया जा रहा है।
गर्भवती महिलाओं को इन जरूरी नियमों के पालन की जरूरत

  • श्वसन संबंधी स्वच्छता का रखें ध्यान
  • मास्क लगाकर ही बाहर निकलें।
  • भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जायें।
  • नियमित हाथों को साबुन पानी से धोंयें।
  • गंदे हाथों से नाक मुंह को छूने से बचें।

एनीमिया के लक्षणों को नहीं करें नजर अंदाज
एनीमिया के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. त्वचा का सफेद दिखना, जीभ व नाखूनों का सफेद होना, कमजोरी, थकावट व हांफने की समस्या, दिल की धड़कन का सामान्य से अधिक तेज रहना व चेहरों व पैरों पर सूजन एनीमिया के लक्षण होते हैं।

पोषण, व्यायाम और सकारात्मक सोच जरूरी
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एनीमिया दूर करने के लिए गर्भवती महिलाएं अपने पोषण में हरी सब्जी, दाल, अंडा, मांस व मछली सहित दूध आदि को नियमित तौर पर शामिल करें। पालक व चुकंदर के अलावा अन्य मौसमी फलों व अंकुरित चना का रोजाना सेवन करें. दलहन में मसूर, मूंग व राजमा को भोजन में शामिल अवश्य करें।

इसके अलावा समय-समय में ड्राइ फ्रूट में बादाम आदि लें. गर्भवती महिलाएं अपने पोषण में मसालेदार भोजन के सेवन से परहेज करें. चाय व कॉफी का बहुत अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इन सबके अलावा गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण काल में सकारात्मक सोच रख कर मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहना अत्यंत आवश्यक है।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान से मिल रही मदद: किशारियों में एनीमिया की पहचान कर उसका इलाज आवश्यक है। भविष्य में मां बनने वाली वैसी सभी किशोरियों में एनीमिया दूर करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से नीली गोली का वितरण किया जाता है। आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से महिलाओं में एनीमिया को दूर करने के लिए पोषण के प्रति उनकी समझ और बढ़ाया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें