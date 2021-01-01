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दो बूंद जिंदगी की:5 दिनों में एक लाख 76 हजार से अधिक बच्चों को दी जाएगी पोलियोरोधी दवा

जहानाबाद7 घंटे पहले
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  • घर-घर जाकर शून्य से पांच वर्ष तक बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक

सदर अस्पताल में रविवार को नवजात को पोलियो का खुराक पिलाकर राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए डीआईओ डॉ. विनय कृष्ण सिंह ने कहा कि यह आपके बच्चों के लिए पोलियो की खुराक के रूप में सेहत का उपहार है। उन्होंने लोगों को खुराक पिलाकर प्रेरित करते हुए कहा कि पोलियो एक गंभीर बीमारी है, जिससे ग्रसित होने पर शिशु उम्र भर के लिए लाचार हो जाता है। सेंटर फॉर डिजिज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के अनुसार इस रोग के जीवाणु गंदगी में पनपते हैं और हाथ के जरिए पेट में पहुंचते हैं। शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने और जमीन से उठा कर खाने की आदत से उनमें पोलियो संक्रमण की ज्यादा संभावना रहती है। अत: यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने और समुदाय के 5 वर्ष से कम आयु के नौनिहालों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए अभियान को सार्थक कर पोलियो को जड़ से खत्म करें।
507 दल व 145 सुपरवाइजर संभाल रहे कमान : जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि पिछले चक्र में जिले के 1 लाख 76 हजार 425 शिशुओं को पल्स पोलियो अभियान के तहत दवा पिलाई गई थी। रविवार से 5 दिनों तक चलने वाले अगले चक्र में भी जिले के सभी 01 लाख 76 हजार 425 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना सबसे पहला लक्ष्य है।

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