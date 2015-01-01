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सतर्कता:सार्वजनिक रूप से नहीं होगी मां लक्ष्मी की पूजा

जहानाबाद5 घंटे पहले
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  • कोरोनाकाल में दीपावली मनाने को लेकर जारी किया गया गाइडलाइन, दूसरे के घरों में भी जाने पर रोक

इस साल दिवाली पर भी कोई सार्वजनिक समारोह या आयोजन नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से इस आशय का निर्देश जारी किया गया है। दरअसल इस साल दीपावली का त्योहार 14 नवम्बर को मनाया जा रहा है। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर एतिहात बरतने को लेकर गृह विभाग, बिहार सरकार एवं केन्द्र द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों का पालन इस अवसर पर सख्ती के साथ किया जाना आवश्यक है।

उस दिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा- अर्जना की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल,पंडप,मंदिर, शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते है। अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज निप्पणीकर ने बताया कि दीपावली त्योहार के अवसर पर सरकार के विशेष सचिव के निर्देश के आलोक में किसी भी सावर्जनिक स्थल, मंदिर में नयी मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। साथ ही दीपावली त्योहार का आयोजन निजी रूप से अपने-अपने घरों में ही करेंगे।

मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। दीपावली त्योहार के अवसर पर किसी प्रकार का कोई मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूजा स्थल के आस-पास खाद्य सामग्री का स्टाॅल लगाना वर्जित रहेगा। किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जायेगा एवं मूर्ति, कलश का विसर्जन निर्धारित चिन्हित स्थानों पर चार-पाँच व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। साथ हीं सभी को मास्क पहनना आवश्यक होगा। कोई भी सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग का वितरण वर्जित रहेगा। आयोजकों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल, मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनकि समारोह आयोजित नहीं किया जायेगा।

मंदिर में पूजा के दौरान सेनिटाईजर की व्यवस्था आयोजक द्वारा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा उप्रधिन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्ति भादवि की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने भी ने जिलावासियों से अपील किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर आप सभी दीपावली पर्व अपने-अपने घरों में अपने परिवार के साथ प्रेमपूर्वक माहौल में मनाये तथा दिपावली के अवसर पर कहीं भी सर्वजनिक स्थानों पर न जाएँ।

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