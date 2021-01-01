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परेशानी:नहीं मिला अपहृत युवक का सुराग, खून से सने कपड़े मिलने के बाद पुलिस परेशान

जहानाबाद7 घंटे पहले
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  • आज एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचेगी, नदी में चलेगा तलाशी अभियान

ओकरी ओपी के खेमन बिगहा से गत सत्रह जनवरी को अपहृत हुए युवक की अब तक बरामद नहीं होने से परिवार की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल शनिवार को नालंदा जिला के खुदागंज थाना इलाके में नदी किनारे से उस युवक का खून से सना कपड़ा बरामद होने के बाद हलचल और तेज हो गई है। कपड़ा बरामदगी के बाद पुलिस युवक के हत्या की आशंका जाहिर करते हुए उसके शव के खोज में जुटी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद पुलिस को युवक का सुराग नहीं लग सका है। ओकरी ओपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि पुलिस युवक की तलाश करने में जुटी है। सोमवार को एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर नदी में तलाशी अभियान चलाएगी। वैसे अन्य जगहों पर भी युवक की खोज के लिए छापेमारी की जा रही है।

गौरतलब हो कि ओकरी ओपी के खेमन विगहा गांव से अजय कुमार नामक युवक का 17 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था। केस की जांच के दौरान जहानाबाद पुलिस ने खुदागंज के हाईस्कूल के समीप स्थित नदी किनारे से अपहृत का खून से सना कपड़ा और जूता बरामद किया। परिजनों ने कपड़े की पहचान कर ली है। कपड़े की बरामदगी के बाद श्वान दस्ते को मौके पर बुलाया गया था। श्वान दस्ते को अपहृत का शव नहीं मिला। इसके अलावा नदी में जाल फेंककर भी शव की तलाश की गई लेकिन बावजूद इसके अब तक कुछ भी हाथ नहीं लग सका है। हालांकि पुलिस को यह भी आशंका है कि बदमाशों ने पुलिस जांच को गुमराह करने के इरादे से खून सना कपड़ा और जूता नदी किनारे फेंक दिया है और युवक को कही अन्यत्र छुपा दिया है। इतना के बावजूद अब तक यह कहना मुश्किल हो रहा है कि युवक जिंदा है या उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है।

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