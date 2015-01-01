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योजना:सभी पंचायतों में खोले जाएंगे एक-एक मॉडल मिडिल स्कूल, नौवीं कक्षा तक की पढ़ाई की होगी व्यवस्था

जहानाबाद3 घंटे पहले
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  • नए साल में नई योजना धरातल पर उतरने की संभावना, विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हुए गंभीर

हर पंचायत में हाई स्कूल खोलने के बाद विभाग की ओर से मिडिल स्कूल स्तर की शिक्षा में सुधार की कवायद शुरू की जा रही है। इसके लिए हर प्रखंड के एक पंचायत में एक मिडिल स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। इससे बच्चों को वहां पढ़ाई की विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राम सागर सिंह ने बताया कि हाल ही विभाग की ओर से 24 मिडिल स्कूलों में नौवीं तक की पढ़ाई शुरू की है, जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है। स्मार्ट क्लास के साथ इन स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है। बचे मिडिल स्कूलों में से हर पंचायत में एक मिडिल स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने पर अगले माह से काम शुरू होने की संभावना है।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार की ओर से उठाया जा रहा है कदम

मॉडल स्कूल के लिए मापदंड होंगे तय : चयनित स्कूल में पर्याप्त वर्ग कक्ष हो। वहां पर्याप्त शिक्षक हों। स्कूल के छात्र व शिक्षक का अनुपात अच्छा हो। विद्यालय में खेल मैदान हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था भी रहना जरूरी है। खेल के मैदान के साथ ही खेल सामग्री का भी होना लाजिमी है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि संबंधित विभाग की ओर से निर्देश मिलने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल कोरोना को लेकर प्रारंभिक स्कूल बंद है। खुलने पर इस पर विचार किया जाएगा।

नए साल में मिल सकेगा बच्चों को लाभ
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल यानि 2021 से बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। मॉडल बने इन स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नया शिक्षण सत्र प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार वर्ष के रूप में बनाया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से इसके लिए पिछले साल सर्वे भी कराया गया था। बीईपी के राज्य कार्यालय की ओर से मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने वाले स्कूलों की सूची पंचायतवार मांगी गई थी। मॉडल स्कूल के रुप में विकसित इन स्कूलों के प्रति बच्चों का रूझान बढ़ेगा।

जिससे इन स्कूलों में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो सके गा। जिले के फिलहाल करीब 327 मिडिल स्कूल हैं। इनमें से हर प्रखंड के एक पंचायत में मॉडल स्कूल बनने से बच्चों को पढ़ाई करने में काफी सहूलियत होगी। मॉडल स्कूल बनाए जाने के बाद विभिन्न नवाचारों एवं लगातार निरीक्षण के जरिए स्कूलों में शैक्षणिक स्तर की जानकारी ली जाएगी

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