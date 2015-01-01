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तैयारी जोरों पर:जिले में मतगणना की तैयारी जोरों पर

जहानाबाद2 घंटे पहले
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जिले में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। वोटों की गिनती को लेकर जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। केंद्र पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इसका भी भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

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