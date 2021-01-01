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छापेमारी:आरटीपीएस केंद्र से प्रमाणपत्र बनाने में रुपए ऐंठने वालों के खिलाफ छापेमारी

जहानाबादएक घंटा पहले
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  • सीओ ने कई दुकानों में की छापेमारी, कई लोगों से हुई पूछताछ

सीओ संजय कुमार अंबष्ट ने बुधवार को अंचल परिसर में संचालित आरटीपीएस केंद्र के औचक निरीक्षण किया। इसके साथ देवरिया मोड़ के समीप संचालित फोटोस्टेट व आवेदन विक्रेताओं के दुकान मे भी छापेमारी की ।इस दौरान आरटीपीएस केंद्र पर कतार में खड़े लोगों से सीओ ने पूछताछ की वही दुकानों में भी तलाशी ली।एक दुकान से जाति आवासीय का दो आवेदन भरा हुआ मिला ।जिसे दुकानदार द्वारा बताया गया कि आवेदक छोड़कर चला गया है। अधिकारी ने दुकानदारों को हड़काया।

उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र बनाने में दलाली करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ दुकानदार जाति ,आय,आवासीय, राशन कार्ड बनाने आए लोगों को बरगला कर प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रुपए लेते हैं। सूचना मिलने पर उन्होंने छापेमारी की है। उन्होंने आरटीपीएफ केंद्र के ऑपरेटर को भी कतार में खड़े सभी लोगों का 3:00 बजे के बाद भी आवेदन लेने का निर्देश दिया है ।उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र बनाने में दलालों की भूमिका बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई लोग रडार पर हैं।

जल्द पकड़े जाएंगे। इस दौरान ऑपरेटरों ने सर्वर डाउन रहने के चलते परेशानी होने के बाद से अधिकारी को अवगत कराया। इधर प्रमाण पत्र बनाने अंचल के आरटीपीएस केंद्र पर पहुंची बड़की कल्पा के खुशबू कुमारी ने बताया कि वे बीते 3 दिन से जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आ रहे हैं। किंतु उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। अमैन मठिया के लक्ष्मण कुमार का कहना था कि वे 5 दिन पूर्व जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिए थे। आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र में लक्ष्मण में पूरा क्ष होने से नाम गलत हो गया है। जिससे उनको दोबारा आना पड़ रहा है। इसी प्रकार जामुक के राहुल कुमार व अभिषेक कुमार का भी कहना था कि उन्हें बहाली में जाना है। लेकिन दिनों से सर्वर डाउन की बात का उनका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है।

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