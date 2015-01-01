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शहीद:छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सर्च ऑपरेशन में कल्पा गांव का लाल शहीद

जहानाबाद3 घंटे पहले
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  • बीजापुर में बिछाए गए इलेक्ट्रिक जाल में फंस गया सीआरपीएफ जवान, तीन साल पहले ही हुई थी ज्वाइनिंग

सदर प्रखंड के कल्पा गांव का चौबीस वर्षीय सीआरपीएफ का वीर जवान गोपाल कुमार उर्फ सोनू बुधवार की रात्रि में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 170 वीं बटालियन में तैनात था। मात्र तीन वर्ष पहले ही उसने सीआरपीएफ ज्वाईन की थी। बुधवार की रात वह बटालियन के साथ सर्च ऑपरेशन में निकला था कि वह नक्सलियों के द्वारा रास्ता में बिछाए गए इलेक्ट्रिक जाल में फंस गया। बाद में साथियों के द्वारा उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया।,जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कंपनी कमांडर ने देर रात घटना की सूचना जवान के पिता कौशलेन्द्र शर्मा को दी। घटना की जानकारी मिलते ही शहीद के माता-पिता बदहवास हो गए। बेटे के खोने की सूचना से दोनों बेसुध होकर गिर पड़े। 80 वर्षीय बाबा शोभेन्द्र शर्मा एवं दादी मां का भी पोते के खोने का गम में बेशुध हो गए। अपने पुत्र समान लाल को खोने का गम चाचा धर्मेंद्र एवं चाची रेनू देवी को भी सता रहा था। परिवार के साथ वे परिजनों को संभाल भी रहे थे।

घर में गूंजनेवाली थी शहनाई की आवाज, छोटा भाई एयरफोर्स में रहकर रहा है देश की सेवा

अगले कुछ महीनों में बंधने वाला था शादी का सेहरा, उठी अर्थी
चौबीस वर्षीय गोपाल अविवाहित था। नौकरी में होने की वजह से शादी के लिए कई जगह से रिश्ते लगातार आ रहे थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उसकी शादी लगभग तय हो गई थी और अगले कुछ महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। वह दो भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई संतान कुमार भी एयरफोर्स में तैनात है। दोनों भाई सेना में तैनात हो देश सेवा के साथ हंसी खुशी से घर परिवार भी चला रहे थे। घरवालों को होली के बाद हर्षोल्लास के साथ शादी करने की योजना थी। किंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। घर में शादी के गूंजने वाली शहनाई के पूर्व उसके शहीद होने के बाद पार्थिव शरीर आने की मनहूस खबर मिली। जिससे घर में हंसी-खुशी का माहौल चीत्कार में बदल गया।

घर आनेवाले तमाम लोगों की नम थीं आखें
शुक्रवार की सुबह सीआरपीएफ के जवान के शहीद होने की खबर गांव के साथ जिला जवार में भी फैल गई। उसके बाद उनके घर पर मातमपुर्सी करने करने वाले लोगों का तांता लग गया। इलाके के अलावा जिले भर के परिवार को जानने वाले लोग शहीद के घर पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक जारी था। बचपन के साथ ही से लेकर गांव के बूढ़े लोग भी गोपाल की अनुशासन प्रियता एवं कुशाग्र बुद्धि का बखान कर रहे थे। गांव के लाल को खोने का गम ग्रामीणों में था पर देख सेवा में शहीद होने पर गर्व भी है।

शहीद जवान का आज आएगा शव, गांव में ही होगा अंतिम संस्कार
जहानाबाद| छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान गोपाल जी उर्फ सोनू का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव कल्पा में ही शुक्रवार को संपन्न होगा। शहीद के चाचा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सीआरपीएफ के अधिकारी की जानकारी के अनुसार शहीद का शव शुक्रवार को अहले सुबह फ्लाइट से पटना पहुंचेगा। वहां से गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शव पैतृक गांव के लिए रवाना होगा। आठ बजे जिले के सीमा कोड़ौना में शव को रिसीव किया जाएगा। उसके बाद शव यात्रा गांव आएगी। गांव में ही सुबह नौ बजे शहीद की श्रद्धांजलि सभा होगी और फिर बाद में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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