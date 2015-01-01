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अनुष्ठान:बभना में हनुमान जयंती पर चल रहा अनुष्ठान

जहानाबाद5 घंटे पहले
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हनुमत स्थान बभना में हनुमान जयंती समारोह शुक्रवार को समारोह पूर्वक होगा। इसके पूर्व स्थान के महंत श्री श्री 108 बाबा मदन दास जी के सानिध्य में बीते 9 दिनों से दिन में रामायण का नवाह पाठ एवं रात्रि में संतों का प्रवचन हो रहा है। धार्मिक अनुष्ठान मे जारी पूजा पाठ के बीच मंत्रोच्चारण से आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया है।

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