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नारेबाजी:अर्णव के समर्थन में विद्यार्थी परिषद ने निकाला आक्रोश मार्च, की नारेबाजी

जहानाबाद3 घंटे पहले
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  • उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका, महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली की निंदा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जहानाबाद इकाई ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के ऊपर की गई कार्रवाई पर एतराज जताते हुए गुरुवार को यहां आक्रोश मार्च निकालकर महाराष्ट्र के सीम उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया।

परिषद नेताओं ने कहा कि बदले की भावना से जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई की गई है, विद्यार्थी परिषद उसका पुरजोर विरोध करती है। इस घटना के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है।

जिला संयोजक मुचकुन्द तिवारी ने बताया कि वही महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने जिस केस के आरोप में अर्णव को गिरफ्तार किया है। उसे वर्ष 2019 में ही क्लोज किया था जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार किया था। एक वर्ष के बाद गत दो दिन पूर्व महाराष्ट्र पुलिस को अचानक रात में कौन सा सपना आया कि अर्णव को आतंकवादी की तरह बिना समन दिए एकाएक घर से अभद्रता पूर्वक उठा ले गये।

ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व टीवी सम्पादक अर्णव गोस्वामी ने पालघर हिंसा के ऊपर सच्चाई का आईना देश को दिखाया ,दिशा सल्याण एवं शुशांत सिंह राजपूत के हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। महाराष्ट्र सरकार खुद को बचाने के लिए बदले की भावना से करवाई किया है।

यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हनन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस प्रकार की द्वेषपूर्ण घटना की कड़ी निंदा करती है। अर्णव गोस्वामी देश के एक उम्दा और बड़े पत्रकार हैं, उनको महाराष्ट्र सरकार सम्मानपूर्वक जल्द रिहा करे।

कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अंकित कुमार गुप्ता, रितेश कुमार सिन्हा, तेजस्वी कुमार, विक्रांत कुमार, सुमन कुमार मिहिक कुमार, गोविंद कुमार, रवि केशरी, रौशन कुमार, अभिषेक कुमार के अलावा शहर के बुद्धिजीवी लोग एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।

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