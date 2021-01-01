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पुण्यतिथि:पुण्यतिथि पर याद किए गए समाजसेवी देवदत्त

जहानाबाद7 घंटे पहले
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शिक्षाविद् देवदत शर्मा की पुण्यतिथि पर शनिवार को गांधी मैदान स्थित देवलोक भवन में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर श्रद्वांजली देते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव बैजनाथ प्रसाद शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यो का कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शिक्षा विहिन इलाकों में उन्होंने स्कूल खोलकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का जो अलख जगाया था उसे हमेशा याद रखा जाएगा।

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