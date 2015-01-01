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परीक्षा शुरू:माध्यमिक विद्यालयों में सेंटअप टेस्ट परीक्षा शुरू

जहानाबाद6 घंटे पहले
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माध्यमिक विद्यालयों में सेंटअप जांच परीक्षा शुरू हो गई है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इसकी तिथि 11 नवंबर से 24 नवंबर निर्धारित की गई है। डीईओ राम सागर का सिह ने बताया कि 10वीं व 12वीं की फरवरी मे आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा में सेंट अप होने वाले छात्रों के जांच परीक्षा उक्त अवधि में लेने का निर्देश माध्यमिक विद्यालय के सभी प्राचार्य को दिया गया है। गुरुवार को स्वयं खैरा विद्यालय पहुंच मैट्रिक की जांच परीक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण परीक्षा चल रही है। उन्होंने कोविड गाइडलाइन के तहत सभी प्राचार्य को परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। मास्क लगाकर आने वाले छात्रों को ही परीक्षा हॉल में प्रवेश मिलेगा। इधर एसएस कॉलेज के प्राचार्य ने इंटर के सत्र 19-21 के छात्रों का सेंट अप टेस्ट परीक्षा 15 नवंबर से 24 नवंबर तक आयोजित होने की सूचना दी है।

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