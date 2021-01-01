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आयोजन:रतनी में सर्वेक्षण शिविर का किया गया आयोजन

जहानाबादएक घंटा पहले
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रतनी प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत सरकार भवन कार्यालय में आयोजित विशेष सर्वेक्षण शिविर का एडीएम अरविंद मंडल ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मियों व आम लोगों को विशेष सर्वेक्षण कार्य संबंधी कई उपयोगी जानकारी दी। रैयतों के द्वारा प्रपत्र 2 का अधिक से अधिक संग्रह करने के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई। साथ ही कम उपलब्धि वाले अमीन को एक सप्ताह के अंदर अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए उपलब्धि को सत्तर प्रतिशत करने की सख्त हिदायत देते हुए वेतन भुगतान रोकने की हिदायत दी।

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