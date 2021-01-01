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गिरफ्तारी:हथियार के साथ किशोर किया गया गिरफ्तार

जहानाबादएक घंटा पहले
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शहर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप से पुलिस ने देसी थरनट के साथ एक किशोर को हिरासत में लिया है। एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि शहर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप एक युवक हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना के आलोक में नगर थाना और डीआईयू टीम को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप छापेमारी कर उस लड़के को अपने हिरासत में ले लिया। उसके पास से एक देसी थरनेट के अलावा एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उस लड़के ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो मौका मिलते ही भाग निकला।

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