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बढ़ी परेशानी:शहर के बाईपास के काम को जमीन मालिकों ने दूसरे दिन भी रोके रखा

जहानाबाद7 घंटे पहले
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  • डीएम का अनुरोध, महत्वपूर्ण काम में नहीं डालें बाधा, लोग कानून को अपने हाथ में लेने से बचें

पटना-डोभी एनएच 83 के चल रहा निर्माण कार्य शहर के बाईपास में दौलतपुर मौजा में दूसरे दिन भी बाधित रहा। दूसरे दिन भी जमीन मालिकों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग को ले अपना विरोध जारी रखा। हालांकि जिला प्रशासन पूरे मामले में धैर्य का व परिपक्वता काे प्रदर्शित करते हुए काम बंद करके संबंधित जमीन मालिकों को समझाने-बुझाने में जुटा रहा। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंची भू अर्जन शाखा की टीम ने वहां की जमीन के डिमार्केशन का काम कराया।

हालांकि डिमार्केशन में जमीन मालिकों ने भी सहयोग किया। जमीन पर चूना गिराकर सड़क के लिए अधिग्रहित जमीन को चिन्हित किया गया। फिलहाल मौके पर पॉकलेन व जेसीबी मशीन को नहीं लगाया गया है। इधर निर्माण कार्य बाधित होने की सूचना पर शनिवार से ही एनएच बायपास निर्माण कार्यस्थल पुलिस छावनी में तब्दील है। डी मार्केशन में जुटे भूअर्जन की टीम ने बताया कि किसानों से वार्ता हुई है। सोमवार से काम लगाया जाएगा।

नियमों के तहत अधिगृहित जमीन के मुआवजे का हुआ है निर्धारण

जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जमीन मालिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण में बाधा नहीं डालें। यह व्यापक जनहित से जुड़ा मामला है। अधिग्रहित जमीन के मुआवजा का निर्धारण नियमों के अनुकूल किया गया है। चाहकर भी कोई अधिकारी जब चाहे मुआवजे की दरों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। उन्‍होंने कहा कि मुआवजे की राशि किसी अधिकारी की जेब से नहीं देना है लेकिन हर कोई नियम से बंधा है। जमीन मालिकों के साथ जिला प्रशासन पूरी सहानुभूति रखता है।

जब अधिगृहित जमीन के मुआवजे का दर काफी सोच विचार कर नियमों के तहत निर्धारित हो गया है तो फिर अब उसमें बदलाव के लिए आर्बिटेशन या कोर्ट ही सक्षम है। किसी को अगर कोई दावा या आपत्ति है तो उनके साथ न्याय करने के लिए आर्बिटेशन या कोर्ट का दरवाजा खुला है। वहां तथ्यों के आधार पर सुनवाई होगी तथा सबके साथ न्याय होगा। हर किसी को न्याय प्रणाली पर भरोसा होना चाहिए। अगर किसी को आर्बिटेशन या कोर्ट के द्वारा नई दर देने का आदेश होता है तो प्रशासन उन्हें नई दर पर भुगतान करने को बाध्य होगा। लेकिन नियमों का उल्लंघन कर कानून को अपने हाथ में लेकर महत्वपूर्ण काम में बाधा डालना उचित नहीं है। हर किसी को कानून का सम्मान करना चाहिए।

लोगों ने कहा- उचित मुआवजा नहीं मिल रहा इसलिए कर रहे विरोध
मौके पर जुटे दौलतपुर, कामदेव बीघा व शाहबाजपुर के लोगों का कहना था कि सड़क निर्माण के लिए जमीन खाली करने के लिए उन्हें नोटिस नहीं दी गई है। सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई है। वही उनके जमीन में लगी हरी फसल को तहस-नहस कर दिया गया है। जमीन मालिकों का यह भी कहना है कि उन्हें उनकी जमीन की वाजिब कीमत का मुआवजा नहीं मिल रहा है। सरकारी स्तर पर उन्हें कृषि आधारित भूमि बताकर छह लाख रुपया कट्ठा ही मुआवजा देने की बात कही जा रही है। यह न्याय संगत नहीं है। कार्यस्थल पर जुटे आक्रोशित किसान समुचित मुआवजा नहीं मिलने तक सड़क निर्माण कार्य को रोके रखने की मांग पर अड़े हैं।

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