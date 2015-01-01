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कोरोना अपडेट:संक्रमण की रफ्तार में गिरावट जारी, 1804 की जांच में दो मिले संक्रमित

जहानाबाद3 घंटे पहले
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जिले में कोराेना की रफ्तार में पिछले तीन दिनो से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फिर भी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अपनी सतर्कता कम नहीं कर रहा है। सिविल सर्जन डा.विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि चुनाव के बाद जांच के सिलसिले में तेजी आई है। बुधवार को भी जिले में एक साथ कई टीमों के द्वारा अगल-अलग स्थानों पर विभिन्न तरीकों से 1804 लोगों की जांच की गई जिसमें से सदर अस्पताल व मखदुमपुर केन्द्र पर एक-एक नए केस मिलाकर सिर्फ दो नए केस सामने आए। गुरुवार की शाम तक जिले में 194269 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से एक लाख 91 हजार से अधिक लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिले में संक्रमित हुए लगभग 94 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव के मरीज ठीक हो गए हैं।

जिले में संक्रमित हुए अब तक लाेगों की कुल संख्या बढ़कर 3272 तक पहुंच गई है। सदर अस्पताल में गुरुवार को 105 लोगों की जांच की गई जिसमें से एकमात्र नया पॉजिटिव केस िमला। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकरिया के द्वारा 212 लोगों की जांच में एक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं पाई गई। इसके अलावा काको पीएचसी में 184 लोगों की जांच में एक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं मिली। इसी प्रकार घोसी में 175 लोगों की जांच में एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली। हुलासगंज में 170 लोगों की जांच में एक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं मिली। रतनी में 117 लोगों की जांच में एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली। मखदुमपुर में भी 282 लोगों की जांच की गई जिसमें एक की रिपोर्ट पाॅजिटिव मिली।

एक लाख 94 हजार से अधिक लोगों की हुई जांच, एक लाख 91 हजार से अधिक की रिपोर्ट नेगेटिव
गुरुवार की शाम तक जिले में कोरोना वायरस से संबंधित कुल 194269 लोगों के सैम्पल लेकर कोरोना की जांच की गई है। जांच में लगभग एक लाख 91 हजार से अधिक व्यक्तियों का सैम्पल की रिपोर्ट निगेटिव मिले हैं। अब भी 157 सैम्पल की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब तक लगभग 94 प्रतिशत लाेग कोरोना को मात देने में सफल हो चुके हैं। लेकिन अब भी जिले में 166 ऐक्टिव केस (पाॅजिटिव) हैं। जिसमें से अधिकांश लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।

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