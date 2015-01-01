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सतर्कता जरूरी:संक्रमण की रफ्तार में उतार-चढ़ाव जारी, 1772 लोगों की कोरोना की जांच में बीस लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

जहानाबाद2 घंटे पहले
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  • अबतक 3297 पॉजिटिव हुए लोगों में से 194 मरीजों का चल रहा इलाज

जिले में कोराेना की रफ्तार में पिछले कई दिनो से लगातार गिरावट के बीच शनिवार को एक बार फिर संक्रमण की रफ्तार में तेजी दर्ज की गई। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अपनी सतर्कता कम नहीं कर रहा है। सिविल सर्जन डा.विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि चुनाव के बाद जांच के सिलसिले में तेजी आई है। शनिवार को भी जिले में एक साथ कई टीमों के द्वारा अगल-अलग स्थानों पर विभिन्न तरीकों से 1772 लोगों की जांच की गई जिसमें से सदर अस्पताल व मखदुमपुर केन्द्र पर क्रमश: दो और अठारह नए केस मिलाकर कुल बीस नए केस सामने आए। शनिवार की शाम तक जिले में 197859 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से एक लाख 94 हजार से अधिक लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिले में संक्रमित हुए लगभग 94 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव के मरीज ठीक हो गए हैं। जिले में संक्रमित हुए अब तक लाेगों की कुल संख्या बढ़कर 3297 तक पहुंच गई है। सदर अस्पताल में शनिवार को 97 लोगों की जांच की गई जिसमें से दो नए पॉजिटिव केस मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकरिया के द्वारा 184 लोगों की जांच में एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाई गई। इसके अलावा काको पीएचसी में 96 लोगों की जांच में एक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं मिली। इसी प्रकार घोसी में 180 लोगों की जांच में एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली।

हुलासगंज के 150 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव
हुलासगंज में 150 लोगों की जांच में एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली। रतनी में 152 लोगों की जांच में एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली। मखदुमपुर में भी 308 लोगों की जांच की गई जिसमें अठारह की रिपोर्ट पाॅजिटिव मिली। मोदनगंज में 192 लोगों की जांच में एक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं मिली। ट्रूनेट से हुई 125 लोगों की जांच की गई जबकि आरटी-पीसीआर से 288 लोगों की जांच की गई।

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