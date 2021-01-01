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गिरफ्तारी:चोरी की गाड़ी के साथ चोर किया गया गिरफ्तार

जहानाबादएक घंटा पहले
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शहर तेलपा पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के साथ रोहतास जिले के शिव सागर थाना के किरमिंडी गांव से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रोहतास जिले के अगरेज गांव निवासी वाहन चोर देवेंद्र कुमार अपने अन्य चार साथियों के साथ चार दिन पहले पटना से अरवल के लिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भाड़े पर बुक किया था। रात 12 बजे अरवल पहुंचा तो वाहन चोर के सदस्यों ने ड्राइवर को बताया कि अरवल से दो किलोमीटर दूर मेरा गांव है। वहां छोड़ दो। उसके बाद गाड़ी बेल्खारा रोड होते हुए कुबड़ी गांव के पास पहुंचा तो ड्राइवर को हाथ पैर बांधकर सड़क के किनारे छोड़ दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। ड्राइवर नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के विकास कुमार बताया जाता है। इनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी।

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