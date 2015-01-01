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चोरी:घर का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाई 25,000 मूल्य की संपत्ति

जहानाबाद2 घंटे पहले
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  • घटना में शामिल चोरों की पहचान के लिए खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी के फुटेज

नगर थाना क्षेत्र के श्रीकृष्णापुरी मोहल्ले में शुक्रवार की रात चोरों ने तालाबंद घर को निशाना बनाते हुए घर में घुस आठ हजार नकद समेत 25 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति चुरा ली। मिली जानकारी के अनुसार श्रीकृष्ण पुरी मोहल्ले में अकाउंट अफसर अमित कुमार के मकान मे किराएदार के रूप में रह रहे शिक्षक उपेंद्र कुमार कमरा का ताला बंद कर घर चले गए थे। इस दौरान शुक्रवार की रात्रि में चोरों ने सन्नाटा पाकर घर का ताला तोड़ कमरे में घुस गए। इसके बाद घर में रखे आठ हजार नकदी व मोबाइल ले उड़े।

सुबह में घटना की सूचना होने पर वह कमरा पर पहुंचे और सामान की छानबीन की तो पाया कि घर मे रखे आठ हजार नकदी, मोबाइल समेत कुछ अन्य सामान गायब थे। घटना की सूचना शिक्षक ने नगर थाना पुलिस को दी है । जानकारी पाकर पहुंचे प्रभारी थानाध्यक्ष विनय कुमार ने मामले की छानबीन की। उन्होंने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। घटना में शामिल चोरों की पहचान के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही चोरों की पहचान कर ली जाएगी।

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