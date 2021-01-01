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धर्म-समाज:सत्कर्म के मार्ग पर चलने वालों की होती है जीत

जहानाबाद7 घंटे पहले
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  • अमैन गांव में सत्संग का किया गया आयाेजन, प्रवचन से श्रद्धालुओं का संत ने किया मार्गदर्शन

धर्म व कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना धर्म का सहारा लिए किया गया कर्म निष्फल जाता है। जाने माने संत स्वामी भक्ति प्रकाशानंद जी महाराज ने सदर प्रखंड के अमैन ग्राम में आयोजित सत्संग के दौरान अपने प्रवचन में श्रद्धालुओं को उक्त सारगर्भित बातें बताई। युवा काल में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर सन्यासी जीवन जी रहे संत ने कहा कि बिना धर्म के समावेश के जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। तकरीबन 20 साल के सन्यास काल में उन्होने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण का अनुभव साझा करते हुए स्वामी महाराज ने बताया कि प्रभु की भक्ति में अपार शक्ति है, उतना किसी काम में नहीं है।

उनका साथ मिले बिना कोई भी काम सार्थक नहीं हो सकता। प्रभु का सहारा लेकर किया गया कर्म निश्चित तौर पर सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। सत्कर्म व सदाचार के मार्ग अपनाने वाले लोगों की जीत में कहीं कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। उन्होंने राम- रावण, कृष्ण- कंस, कौरव पांडव समेत त्रेता, द्वापर युग का भी उदाहरण पेश किया।

गुरु भक्ति से ही होगी ज्ञान की प्राप्ति
स्वामी जी ने कहा कि गुरु भक्ति में ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्संग व संतों के सानिध्य से ही जीवन जीने का ज्ञान मिलता है। आज मानव भौतिक सुख की तृप्ति के लिए इधर-उधर भागते फिर रहा है ।जिस तरह से मृग के नाभि में कस्तूरी होता है तथा वह उसे अन्यत्र खोजता फिरता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर भी दिव्य ज्ञान है। जिस दिन वह जाग जाएगा उसे प्रभु के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिससे उसका सांसारिक दुखों से मुक्ति होगी एवं अपार सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने मानव को एक दुसरेे से बैर भाव बुलाकर सभी जीव से प्रेम कर दुख सुख में सहभागी होने की भी सीख दी।

यही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि प्रभु ने जब जीव को धरती पर भेजा है तो उसके पालन के भी जिम्मेवारी उन पर है। वह निरंतर धर्म व कर्म के मार्ग पर चलते रहे। उन्होंने कहा कि मानव पारिवारिक उलझनों में फंस कर भौतिक सुख शांति के तृप्ति के लिए व्यथॆ मे परेशान हो रहा है। यहां कोई भी जीव कुछ लेकर जन्म नहीं लेता है व मृत्यु के उपरांत ना ही कुछ लेकर जाता है तो फिर मृगतृष्णा में क्यों फंसा है। सत्कर्म के मार्ग पर चलने से हर हाल में जीवन सफल होगा।

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