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हादसा:उमता में शॉट सर्किट से लगी आग से दो किसानों का हजारों की फसल और नेवारी जलकर नष्ट

जहानाबाद7 घंटे पहले
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  • दोपहर में शार्ट सर्किट की वजह से बिजली की चिनगारी नेवारी पर जा गिरी

उमता गांव में रविवार को खलिहान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखो रुपये की धान की फसल एवं नेवारी जलकर राख हो गया। ग्रामीणों के अनुसार गांव के निवासी किसान राम अवध शर्मा एवं शिव शर्मा के खलिहान के ऊपर से बिजली के तार पार किया है। रविवार की दोपहर में शार्ट सर्किट की वजह से बिजली की चिनगारी नेवारी पर जा गिरी। इससे खलिहान में आग लग गई और वहां रखे लगभग दो लाख की धान की फसल और नेवारी जलकर नष्ट हो गया। आग की लपटें देख ग्रामीण बुझाने का अथक प्रयास किया लेकिन देखते देखते ही फसल व नेवारी जलकर राख हो गया।

घटना की सूचना पर जहानाबाद एवं मखदुमपुर थाने से अग्निशमन का वाहन भी मौके पर पहुंचा लेकिन तब तक सबकुछ जलकर नष्ट हो गया था। घटना स्थल पर पहुंचे पंचायत के मुखिया अजय सिंह यादव ने पीड़ित किसान को सरकारी मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने बताया बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आग लगी है। उन्होंने कहा कि अगर स्विच रहता तो शायद नुकसान को बहुत कम किया जा सकता था।

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