पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तीन जख्मी:विभिन्न जगहों पर हुए हादसे में तीन जख्मी

जहानाबाद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में गुरुवार को जिले के विभिन्न जगहों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को दुर्घटना के बाद यहां सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायलों में घोसी के शशि कुमार, टेहटा के जयप्रकाश कुमार एवं मधेपुरा के पालो यादव का नाम शामिल है। इलाज के बाद सभी को अस्पताल से छुट्‌टी दे दी गई। घायलों में दो बाइक सवार शामिल हैं जबकि एक को टेंपो ने धक्का मारकर जख्मी कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें