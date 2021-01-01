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आवेदन:सेसम्बा पंचायत के वोटर लिस्ट में सुधार को आवेदन का आज अंतिम दिन

जहानाबाद7 घंटे पहले
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सेसम्बा पंचायत में मतदाता सूची में सुधार के लिए दावा आपत्ति का आवेदन 1 तक लिया जायेगा। बीडीओ रामनाथ कुमार ने बताया कि सेसम्बा पंचायत के मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर शिकायतें मिलने के बाद मतदाता सूची में सुधार के लिए पंचायत सचिव नवल किशोर ,विकास मित्र रेखा कुमारी एवं ग्राम कचहरी सचिव प्रेमलता कुमारी सहित सभी वार्डों के बीएलओ को परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्रतिन्युक्ति की गई है । 19 जनवरी को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 1 फरवरी तक मतदाता सूची में सुधार के लिए दावा आपत्ति का आवेदन लिया जा रहा है । जिसमें सभी बीएलओ ,विकास मित्र एवं पंचायत सचिव को सख्त निर्देश दिया गया है कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो।

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