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अरवल:स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन को लेकर दिया गया प्रशिक्षण, ऑनलाइन कार्य करने पर भी दिया गया जोर

जहानाबाद3 घंटे पहले
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सिविल सर्जन डॉ अरबिंद कुमार की अध्यक्षता में सिविल सर्जन सभागार में बैठक की गई । एचडब्लूसी सेंटर में कार्य को क्रियान्वित करने का प्रशिक्षण भी दियाया गया। जिसको लेकर सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में एचडब्लूसी में कार्यरत एमओ, एमबीबीएस, एमओ आयुष एवं एएनएम को मोबाईल ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

जिसमें कहा गया कि हर दिन के कार्यों से संबंधित जानकारी को मोबाईल ऐप के द्वारा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना है। एचडब्लूसी के द्वारा क्या क्या सेवा दी जा रही है। इसके बारे में उपस्थित लोगों को जानकारियां दी गई। वर्तमान समय पीएचसी को अलग किस्म के एचडब्लूसी में तब्दील किया जाएगा।

इसे योग्य चिकित्सकों द्वारा संचालित करेंगे।वर्तमान में पीएचसी की सेवाएं सीमित हैं।प्रसूति, गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद की देखभाल और शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन व प्रजनन, टीकाकरण और कुछ संक्रामक रोगों की चिकित्सा, जो रोगों का 10 प्रतिशत हिस्सा होगा।

स्वास्थ्य विभाग जिला में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने और आधारभूत संरचनाओं को और अधिक मजबूत बनाने की संभावनाओं की दिशा में काम करेगा।इसके लिए सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को बेहतर बनाने के लिए भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा।

सिविल सर्जन ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए राज्य में अवस्थित सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र जिनमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी शामिल है। इन भवनों एवं भूमि का भौतिक सत्यापन करवाने का उच्चस्तरीय निर्णय लिया गया है।

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