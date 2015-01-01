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दिनभर जाम रही सड़क:राजाबाजार अंडरपास में फंसा ट्रक, दिनभर जाम रही सड़क

जहानाबाद2 घंटे पहले
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  • ट्रक को बनाने व हटाने में कई घंटों का लगा समय, परेशान रहे राहगीर

एनएच 110 पर राजा बाजार स्थित रेलवे अंडरपास में शुक्रवार की सुबह एक लोडेड ट्रक फंस गया, जिससे उक्त अति व्यस्त मुख्य सड़क पर जाम लग गया। जाम से मुख्य सड़क की आवागमन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अंडरपास में ट्रक फंसने से पूरब में अरवल मोड़ फिदा हुसैन रोड तक वहीं पश्चिम में बाजार समिति से तक जाम लग गया। बाद में छोटे वाहन वाले मार्ग बदलकर किसी तरह उतरी व दक्षिणी दौलतपुर के रास्ते निकले। लेकिन बड़े वाहनों का पीछे मुड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था।

स्टेशन आने वाले बड़े वाहन घूमकर कल्पा के रास्ते आ रहे थे। इधर ब्रांच रोड पर भी वाहनों का आवागमन बढ़ने से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कई उप सड़कों पर भी जाम लग गया। कुछ वाहन पानी भरे न्यू अंडरपास से गुजर रहे थे, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। परेशान लोग मुख्य सड़क पर इस तरह की अराजकता के लिए ट्रैफिक पुलिस को कोस रहे थे। चालक की टीम फंसे ट्रक को निकालने में पूरे दिन जुटी रही।

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