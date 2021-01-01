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गिरफ्तारी:वार्ड सदस्य सहित दो किए गए गिरफ्तार

जहानाबादएक घंटा पहले
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| घोसी पुलिस ने बीती रात जो विभिन्न गांव से दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष निखिल कुमार ने बताया कि सैदपुर गांव से सात निश्चय योजना में वित्तीय अनियमितता के मामले में घोसी थाने में वार्ड एवं सचिव पर दर्ज प्राथमिकी प्राथमिक अभियुक्त वार्ड सदस्य राम बाबू बिंद को गिरफ्तार किया। वही मारपीट के मामले में फरार चल रहे थल्लू बीघा गांव निवासी रामबाबू यादव को गिरफ्तार किया गया।

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