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गिरफ्तार:लरसा व नेहालपुर से देसी शराब के साथ दो गिरफ्तार

जहानाबाद3 घंटे पहले
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उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार को परसबिगहा थाना क्षेत्र के लरसा और नेहालपुर गांव में छापेमारी कर दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 47 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई है। प्रभारी इंस्पेक्टर शिखा रानी ने बताया कि गुरुवार को उनके और निशा रानी के नेतृत्व में लरसा और नेहालपुर गांव के आसपास छापेमारी की गई। इस दौरान तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के क्रम में लरसा से दयानंद चौधरी और नेहालपुर से श्यामदेव मांझी को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के पास से कुल मिलाकर 47 लीटर देसी शराब जब्त की गई। छापेमारी के दौरान लगभग दो क्विंटल से अधिक जावा महुआ नष्ट किया गया है। इसके अलावा शराब बनाने वाले उपकरण और भट्‌ठी भी तोड़ी गई है।

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