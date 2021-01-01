पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:दो हजार किलो जावा महुआ किया गया नष्ट

जहानाबाद7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार को नगर थाना क्षेत्र के संगत पर माेहल्ला के बधार में और पाली थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के बधार में छापेमारी कर दो हजार किलो जावा महुआ नष्ट की है। इस दौरान दस लीटर शराब भी जब्त की गई है। छापेमारी का नेतृत्व एएसआई संजय कुमार ने की। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि रविवार को नगर थाना क्षेत्र के संगत पर इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान दो हजार किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। इसके अलावा पाली थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के बधार में छापेमारी कर दस लीटर शराब जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि झाड़ी के किनारे शराब छिपाकर रखी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser