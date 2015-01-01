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कार्यशाला:पॉक्सो व जुबेनाइल जस्टिस एक्ट पर होगी कार्यशाला

जहानाबाद3 घंटे पहले
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व्यवहार न्यायालय स्थित सभागार में रविवार को पाॅक्सो एवं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्घाटन जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष आलोक कुमार पांडे करेंगे। उक्त आशय की जानकारी जज इंचार्ज ने दी है। उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर उक्त संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जहानाबाद एवं अरवल के डीएम तथा एसपी और जूविनाइल जस्टिस एक्ट तथा पाॅकसो एक्ट जुड़े सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत डेढ़ बजे दोपहर में होगा। इस अवसर पर जिला जज दोनों जिले के डीएम एसपी और विधिक संघ के अध्यक्ष कार्यशाला को संबोधित करेंगे।

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