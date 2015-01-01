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बैठक:रामगढ़ दुर्गामंदिर धर्मशाला में वैश्य समाज की हुई बैठक

कैमूर3 घंटे पहले
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  • बैठक के दौरान समाज के लोगों ने संगठन की मजबूती पर की चर्चा

शनिवार को बाज़ार स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में वैश्य समाज की बैठक की गई। बैठक में संगठन के मजबूती पर वैश्य समाज के लोगों ने चर्चा की। बैठक में वैश्य समाज रामगढ़ की ओर से सहस्त्राबाहु संघर्ष समिति का गठन किया गया। समाज के मुनेन्द्र गुप्ता ने बताया की समिति के द्वारा वैश्य कुल देव भगवान राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन जयन्ती समारोह 22 नवबंर को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही वैश्य समाज को एक सूत्र में संगठित होने का सभी सदस्यों ने संकल्प लिया।इस बैठक की अध्यक्षता रंजन जायसवल एवं संचालन अमित जायसवाल ने किया। बैठक में श्रवण गुप्ता वैश्य समाज अध्यक्ष रामगढ़, गोलू जायसवाल, सुरेश गुप्ता, राजू गुप्ता,संजय जायसवाल, पंकज गुप्ता, जय प्रकाश गुप्ता, पूर्व जिप सदस्य मुनेन्द्र कुमार गुप्ता, नितिश गुप्ता सुग्रीव गुप्ता शामिल रहें।

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