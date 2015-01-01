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कार्रवाई:पीएम आवास योजना से जिले के 4481 फर्जी पाए गए लाभुकों का नाम हटाया

कैमूर2 दिन पहले
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  • उप विकास आयुक्त ने सभी बीडीओ को प्रखंड स्तर पर टीम गठित कर जांच का दिया है आदेश

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सॉफ्ट पर जोड़े गए 4481 फर्जी लाभुकों का नाम हटाया गया है। पक्का मकान चार पहिया वाहन सहित योजना में पात्रता नहीं रखने वाले लोगों का नाम भी आवास सहायकों ने योजना के लाभ के लिए गलत तरीके से आवाससॉफ्ट ऐप पर जोड़ दिया है। जिनकी जांच शुरू की जा चुकी है।

आवास योजना का लाभ दिए जाने के लिए आवाससॉफ्ट पर सर्वे के माध्यम से जोड़े गए लाभुकों का सत्यापन का कार्य जिले में शुरू किया जा चुका है। इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव ने उप विकास आयुक्त को पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास ऐप प्लस के माध्यम से नाम शामिल किए गए परिवारों के सत्यापन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों का नाम शामिल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। बता दें कि इस अभियान में कैमूर में 52450 लोगों का नाम आवास प्लस ऐप पर जोड़ा गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर आवास ऐप प्लस के आंकड़ों के विश्लेषण के क्रम में पाया गया है कि काफी संख्या में अपात्र लाभुकों का नाम सूची में शामिल है। इन कारणों से आवास ऐप प्लस के माध्यम से नाम शामिल किए गए लाभुकों की पात्रता का सत्यापन करना आवश्यक है।

नए लक्ष्य आने के बाद मिलेगा आवास योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का नया लक्ष्य आने के बाद पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा।आवाससॉफ्ट पर जोड़े गए नाम के सत्यापन के पश्चात पात्र लाभुकों की सूची बनाई जाएगी। योजना के लिए पात्रता नहीं रखने के बावजूद कई लोगों ने फर्जी तरीके से अपना नाम आवास प्लस ऐप में जुड़वा लिया है। विभाग इस मामले में 21 बिंदुओं पर जांच कर रहा है।

जिसमें मोटर युक्त दो पहिया तीन पहिया चार पहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव हो तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्याइसके अलावा मशीनीची तिपहिया चार पहिया कृषि उपकरण,50 हजार अथवा इससे अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो साहित कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है।
ब्लॉक व जिलास्तर पर जांच के बाद नाम हटाए गए
नाम हटाने के लिए ब्लॉक स्तर की प्रक्रिया के बाद आवास ऐप प्लस सूची में अयोग्य परिवारों का नाम हटाने हेतु ब्लॉक लॉगिन से लॉगिन किया जाएगा। अयोग्य लोगों का नाम चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा उनका नाम हटाने का कारण भी अंकित किया जाएगा। इसके बाद बीडीओ द्वारा सभी अभिलेख अपलोड कर उप विकास आयुक्त को भेजा जाएगा।

जिसके बाद उप विकास आयुक्त द्वारा अयोग्य लाभुकों का नाम हटाने की कार्यवाही की जा रही है। आवाससॉफ्ट से अयोग्य परिवारों का नाम हटाए जाने की प्रक्रिया काफी सुस्त गति से चल रही है। हालांकि यह कार्य प्रक्रियाधीन है।कई प्रखंडों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिसके लिए उप विकास आयुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

गड़बड़ी पर बीडीओ की होगी जवाबदेही
आवास योजना अंतर्गत आवाससॉफ्ट पर अयोग्य परिवारों का नाम हटाने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। प्रखंड स्तर पर सभी अफसरों और कर्मियों को भी निर्देशित किया जा चुका है। विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में आगे की कार्यवाही की जाएगी। कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त कैमूर

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