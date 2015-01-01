पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जांच दल का गठन:योजना की बनी सूची का होगा भौतिक सत्यापन

नुआंवएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • जांच के लिए बीडीओ ने किया जांच दल का गठन

ग्रामीण विकास विभाग पटना के पत्र के आलोक में उप विकास आयुक्त कैमूर द्वारा जारी निर्देश के अनुपालनार्थ प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के क्रियायवन हेतु बनाई गई सूची में जोड़े गए सभी लाभुक की पात्रता की जांच होगी। इसके लिए बीडीओ रमण कुमार सिन्हा ने प्रखंड के दसों पंचायतों में पंचायत वार सत्यापन दल का गठन किया है। जिसमे विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

बता दें कि शिकायत मिल रही है कि आवास प्लस योजना में ऐसे लाभुकों का नाम जोड़ दिया गया है जो पूर्ण रूप से अपात्र है। और आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के किसी भी नियमों व शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि लाभुक के पात्रता की भौतिक सत्यापन के बाद ही उनके खाते में आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि भेजी जाएगी।

दुमदूमा पंचायत की जांच सत्य प्रकाश गौतम कृषि समयक, एवंती व अकोहली की धर्मेंद्र कुमार प्रखंड कल्याण पदाधिकारी,नुआंव पंचायत की सुनील कुमार पंचायत तकनीकी सहायक, पजराव की मनोज कुमार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, अखिनी व तरैथा की शमीम अहमद प्रखंड उद्यान पदाधिकारी,चंडेश की जितेंद्र प्रसाद सिंह प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मुखराव की कोकिल पाल पंचायत तकनीकी पदाधिकारी वहीं कोटा पंचायत की जांच यशवंत सिंह प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें