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लापरवाही:पंचायत में बन्द है लोक शिकायत निवारण केंद्र, परेशान हो रहे आमजन

रामगढ़एक घंटा पहले
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  • समस्याओं का समय से निवारण करने के लिए बनाये गए थे केंद्र
  • पहले जिला व अनुमंडल मुख्यालय में लोगों की शिकायतों का होता था निवारण

सूबे में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को और कारगर बनाने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी शिकायतों को लेकर प्रखण्ड मुख्यालय या जिला मुख्यालय न जाना पड़े,इसके लिए पंचायत मुख्यालय पर लोक निवारण केंद्र खोलने की पहल की गई। पंचायत मुख्यालय पर लोक शिकायत निवारण केंद्रों पर कार्यपालक सहायकों की पोस्टिंग की गई।

लेकिन महीनों बाद अभी तक पंचायत मुख्यालय पर केंद्रों का संचालन शुरु नही किया जा सका। लिहाजा लोगों को अपनी शिकायतों को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। किसी तरह से समय निकाल लोग जिला मुख्यालय या अनुमंडल मुख्यालय जाने पर विवश हो रहे है।जबकि सरकार के द्वारा बिधिवत केंद्रों का उद्घाटन किया गया।लेकिन उद्घाटन के बाद आज तक लोक शिकायत निवारण के मामलों का निपटारा करने के लिए केंद्र को उस रूप में नही खोंला गया जिससे की लोग अपनी शिकायत दर्ज करा उसका निवारण करा सके।

पंचायतों में खोले गये लोक शिकायत निवारण केंद्र पर किसी परिवादी का ऑनलाइन सिस्टम से परिवाद दायर कर शिकायत की पावती आवेदन करने वालो को मुहैया कराने का प्रावधान है। साथ ही ऑनलाइन सिस्टस से प्रथम अथवा द्वितीय अपील दायर कर उसकी भी पावती देने व किसी परिवादी एवं अपील में पारित अंतिम विनिमय की वेब कॉपी उपलब्ध कराने की बात बताई जा रही है।
केंद्रों पर आने जाने में किराए को लेकर अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ रही है
मुखिया संजय सिंह ने बताया कि चुनाव की वजह से लोक शिकायत निवारण पर कर्मियों को नही आने की बात सामने आ रही है। आने वाले दिनों में लोक शिकायत निवारण केंद्र नियमित रुप से खुलने लगेगा तो पंचायत के लोगो को काफी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि अपनी तमाम तरह की शिकायतों को लेकर लोगो को जिला या अनुमंडल के लोक शिकायत केंद्र पर जाना पड़ रहा है। लोगों को इन केंद्रों पर आने जाने में किराए को लेकर अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ रही है।
सुविधा लेने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नही देना होगा
सबसे खास बात ये होगी कि आम नागरिकों को लोक निवारण शिक़ायत अधिनियम की सुविधा लेने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नही देना होगा। लेकिन सरकार के द्वारा पंचायती राज को मजबूत करने की कवायत की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है।

पंचायत के मुखिया पप्पू पासी,डॉ संजय सिंह,गुड्डू पासी ने बताया कि पंचायतों में लोक शिकायत निवारण केंद्र का संचालन शुरु तो हुआ। कई पंचायतों में लोगों को सुविधाओं का लाभ भी मिला लेकिन फिलहाल के दिनों में लोक शिकायत निवारण केंद्र बन्द होने से लोग परेशान हो रहे है।
केंद्र खुलने के कुछ ही दिन बाद बन्द हो गये
इलाके के लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पंचायत सरकार भवन पर लोक शिकायत निवारण केंद्र खोलने की बात तो बताई गई। यह भी पता चला की केंद्रों को संचालित करने के लिए कर्मियों की नियुक्ति भी कर दी गई।

लेकिन केंद्र खुलने के कुछ ही दिन बाद बन्द हो गये। एक दो पंचायतों को छोड़ अब तक किसी भी पंचायत में लोक शिकायत निवारण के माध्यम से लोगों के शिकायतों को निपटाने की कोई ब्यवस्था नही की गई। अगर इस ब्यवस्था को पंचायतों में लागू कर दिया जाता तो लोगो को बहुत सहूलियत मिलती।

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