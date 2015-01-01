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लापरवाही:जल संचयन की योजना चढ़ी लापरवाही की भेंट, सरकारी संस्थानों में नहीं बन रहे प्लांट

डालमियानगर3 घंटे पहले
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  • पानी को संरक्षित करने का अभियान हवा-हवाई, सरकार का निर्देश फेल

पानी को संरक्षित करने के लिए नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक नवनिर्मित भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाने का प्रावधान है। मगर विभागीय लापरवाही के कारण वर्षा जल संचयन के लिए बनाए नगरीय सीमा में किसी भी भवन निर्माण की स्वीकृति देते समय इन मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। मानकों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जाती है।

नियम-कायदे का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी व्यक्ति के उपर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। पर्यावरणविदों की मानें तो शहर में जल संचयन योजना को लागू करना अनिवार्य है। तभी हम प्रति वर्ष बर्बाद हो रहे वर्षा का 190.74 लीटर गैलन पानी को संरक्षित कर सकते है।
बढ़ी आबादी तो परती जमीन भी नहीं बची: जल संचयन योजना शासन-प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो गई है। यही वजह है कि बढ़ती आबादी ने सौ साल पहले खाली पड़ी परती जमीन, आहर, पोखर को लील लिया है। शहरों के कालोनियों में खाली पड़े जमीन और आहर-पोखर का अस्तित्व अब समाप्त होते जा रहा है।

शहर के अधिकांश मुहल्लों में खाली पड़े जमीन और तालाब को पाट कर कंक्रीट के मकान खड़ा किए जा रहे है। जिसे देखकर पहली नजर में ही लगता है कि मानो यहां कोई लूट मची हो। नियमों को ताक पर रखकर बड़ी इमारतों के बनने का सिलसिला जारी है। इसका खामियाजा यहां का आम आदमी भुगत रहा है। वह आदमी जो कभी खुले मैदान के लिए तरसता नहीं था। आज ताजी हवा लेने के लिए बेबस व लाचार है।
कर्मचारियों की कमी से नहीं होती है जांच
शहर में नवनिर्मित भवन का नक्शा पास तभी होता है, जब उसमें रैन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान होता है। मगर इसका जमीनी जांच नहीं हो पाती है। कारण कर्मचारियों की कमी है। यह बात नप के अधिकारी भी स्वीकार करते है। अधिकारियों का कहना है कि नगर परिषद में नक्शा पास कराने का काम मात्र एक इंजीनियर और एक कर्मचारी के भरोसे है।

पर्यावरण पर खतरा

सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र मौर्य, शशि शेखर उर्फ चिंटू सिंह, सावन कुमार आदि का कहना है, की नगर परिषद ऐसे महत्वपूर्ण अभियान को नजर अंदाज करेगी तो पर्यावरण के मंडरा रहे खतरा बढ़ता जाएगा।

प्रयास कर रहे: इओ

कर्मियों की कमी के कारण इस पर पूरी तरह अमल नहीं किया जा सका है। नगर विकास विभाग के नियमों को हर हाल में पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। -सुशील कुमार सिंह, इओ, नप

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