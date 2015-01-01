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पानी का रिसाव:रामगढ़ में लीकेज पाइप से हो रहा पानी का रिसाव, जल संचय याेजना फेल

कैमूर3 घंटे पहले
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  • एक वर्ष पूर्व पीएचईडी विभाग ने जलमीनार के मेन पाइप को बदलने के लिए विभाग ने दिया था इस्टीमेट

रामगढ़ बाज़ार समेत गोड्सरा व बंदीपुर के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए 25 वर्ष पूर्व एक लाख गैलन क्षमता के जल मीनार का निर्माण कराया गया था। वर्षो पूर्व लगाए गए मेन पाइप इस कदर डैमेज हो चुके है कि लोगों को नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नही हो पा रही है।

पिछले वर्ष पीएचडी विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा बताया गया था की जल मीनार का मेन पाइप जो बाज़ार में बिछाया गया है उसे बदल कर नए सिरे से लगाने के लिए इस्टीमेट बना कर विभाग को भेजा गया है। विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद पाइप को चेंज कर दिया जाएगा ताकि बाज़ारवासियों को समय से पानी की आपूर्ति की जा सके, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा मेन पाइप को नही बदला जा सका है।

नतीजन फिलहाल के दिनों में हर रोज कही न कही मेन पाइप से पानी बहता रहता है।जब लोगो के द्वारा इसकी शिकायत की जाती है तो लीकेज ढूढने के लिए विभाग सड़क के हिस्से में गड्ढा खोद लीकेज पाइप को ढूढता रहता है। विभाग के द्वारा बार बार यही बात बताई जाती है कि टूटे हुए पाइप का रिपेयर करा दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है पिछले कई दिनों से कभी सुबह तो कभी साम को पानी की आपूर्ति करने में विभाग असमर्थ दिखता है।
समय से पानी आपूर्ति करने की कोशिश की कभी नही की जाती
वहीं बाज़ारवासियों का कहना है की विभाग के द्वारा समय से पानी आपूर्ति करने की कोशिश की कभी नही की जाती है। सरकार के द्वारा शुद्धपेयजल मुहैया कराने के दावे तो किये जाते है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। करीब 25 वर्ष पूर्व लाखों रुपये खर्च कर एक लाख गैलेन क्षमता के जल मीनार का निर्माण हुआ।

कुछ वर्षों तक ठीक से पानी की आपूर्ति होती रही। लेकिन पिछले दो चार साल से पानी सप्लाई के लिए बिछाए गए मेन पाइप कई जगहों पर टूट चुके हैं। बाजार के कई जगहों पर फिजूल पानी की बर्बादी हो रही है।

लोगों से एक-एक बूंद पानी बचाने का दिया जाता रहा है संदेश
सरकार जल जीवन हरियाली के तहत जल संरक्षण की बात बता लोगों से एक-एक बूंद पानी बचाने का सन्देश देती है, लेकिन सरकारी सिस्टम के लीकेज होने से ही प्रति दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाइप के लीकेज होने से गन्दे पानी की सप्लाई हो रही है। जब कि बाज़ार में सरकारी चापाकल नही के बराबर है। बाज़ारवासियों ने विभाग से पुराने मेन पाइप को नए सिरे से बदल कर नया लगाने की मांग की है ताकि समय से शुद्धपेयजल की आपूर्ति होती रहे।

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