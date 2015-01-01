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दुर्घटना:मंडल कारा के पास दो बाइकों की टक्कर में दोनों सवार जख्मी

काको2 घंटे पहले
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स्थानीय थाना के मंडल कारा के पास एनएच 110 पर शुक्रवार की रात दो बाइकों की टक्कर में दो लोग जख्मी हो गए। दोनों जख्मी को स्थानीय लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काको में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगाें से मिली जानकारी के अनुसार पहलबिगहा निवासी 35 वर्षीय कृत कुमार मंडल कारा के पास से जैसे ही तिवारी बिगहा रोड में मुड़ा कि ऑलियाचक निवासी अंकित कुमार काको तरफ जा रहा था। इसी बीच दोनों बाइकों में टक्कर हो गई और फिर दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। मालूम हो कि काको बाजार में लहरिया कट बाइकर्स के आतंक से बाजार वासी खासे परेशान है लेकिन प्रशासन जानकर भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है।

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