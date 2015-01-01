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लौटा:प्रेम प्रसंग में पहलबीघा के युवक का अपहरण, दोस्त के साथ आया था बाजार

काको3 घंटे पहले
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  • बाइक खड़ी कर साथी से कहा, 10 मिनट में आ रहे हैं फिर नहीं लौटा

स्थानीय थाना के काको बाजार से बुधवार की शाम में प्रेम प्रसंग के एक मामले में एक युवक के कथित तौर पर अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पहल बीघा गांव निवासी स्वर्गीय दशरथ यादव का पुत्र 25 वर्षीय विकास कुमार बुधवार को अपने एक मित्र के साथ बाइक से काको बाजार आया था। वहां उसने अपनी बाइक खड़ा कर अपने मित्र को दस मिनट में वापस आने की बात कहकर निकला। लेकिन वह देर तक नहीं लौटा। गायब लड़का का मोबाइल भी लगातार बन्द बता रहा है। बाद में उसके मित्र ने इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही चिंतित परिजन उसकी खोजबीन में लग गए लेकिन उन्हें सफलता हाथ नही लगी। थक हार कर परिजनों ने काको थाने में उसका अपहरण कर लिए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ दिन पूर्व उक्त लड़के का बगल के गांव के एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसमें दोनों के परिजनों के बीच वाद विवाद भी हुआ था। गायब लड़के के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हीं लोगों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है। थानाध्यक्ष अक्षयवर सिंह ने बताया कि पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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