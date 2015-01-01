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लापरवाही:स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के इंतजार में घंटों बैठे रहे मरीज

काको2 घंटे पहले
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काको में शनिवार को वहां की कुव्यवस्था व लापरवाही खुलकर उजागर होती दिखी। दरअसल सीएचसी के चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से मरीज़ चिकित्सक की प्रतीक्षा में घंटों इंतजार करते रहे लेकिन अस्पताल में डाक्टर के नहीं रहने के कारण उनका इलाज नही हो सका। सातनपुर निवासी साठ वर्षीय कोशमी देवी के पुत्र उदय कुमार ने बताया कि दोपहर दो बजे से पांच बजे तक डॉक्टर का इंतजार करता रहा लेकिन इस दौरान केन्द्र पर उनकी किसी ने सुधि नहीं ली जिससे मरीज की सांसें फूलती रही और उसकी तबियत खराब होती रही।

हालांकि मरीज के परिजन ने मोबाइल से इसकी शिकायत सिविल सर्जन को भी दी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई डॉक्टर नही पहुंचा और कई मरीज पीड़ा से कराहते रहे। इधर नगीना देवी एवं पाली पोखर निवासी महेंद्र यादव ने भी बताया कि घंटों से डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपना इलाज करा सकें लेकिन उन्हें आखिरकार निराश वापस जाने की मजबूरी है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काको में डॉक्टरों का हमेशा यही रवैया रहता है।

जांच कराकर दोषी डाक्टर के खिलाफ होगी कार्रवाई

सीएस ने की स्पष्टीकरण की मांग
अस्पताल में बोर्ड पर तो डॉक्टरों की उपस्थिति एवं समय अंकित रहता है लेकिन वह सिर्फ दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं होता। सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार सिन्हा से जब इस संबंध में पूछा गया तो बताया कि मरीज के परिजनों से मिली शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच कराकर अनुपस्थित डॉक्टर का वेतन बंद करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ शिव कुमार प्रसाद ने चिकित्सक का बचाव करते हुए बताया कि डॉक्टर राजीव कुमार की ड्यूटी थी लेकिन वह खाना खाने चले गए थे इसी कारण मरीज़ को देखने मे देर हुई। लेकिन ऐसी हालत यहां अक्सर देखने को मिलती है। यहां सीएचसी में लापरवाही लंबे अरसे से जारी है जिससे आम लोगों में रोष व्याप्त है।

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