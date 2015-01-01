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सर्पदंश से गई जान:काराकाट में सो रहे युवक की सर्पदंश से गई जान

काराकाट3 घंटे पहले
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प्रखण्ड के मोथा गांव में सर्पदंश से एक युवक की मौत बुधवार की रात हो गई। मृतक उक्त गांव निवासी धनराज पासवान का 26 वर्षीय पुत्र कृष्णा पासवान बताया गया है। ग्रामीण शिवजी सिंह व जितेंद्र पासवान ने बताया कि उक्त युवक भोजन करने के बाद अपने घर में सो रहा था। इस बीच मध्य रात्रि में किसी विषैले सर्प ने उसके बिस्तर पर चढ़ कर काट लिया।

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