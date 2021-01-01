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कार्रवाई:चोरी से बिजली जलाने वालों पर हुई कार्रवाई

काराकाटएक घंटा पहले
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  • विद्युत विभाग ने टीम गठन कर चलाया अभियान

विद्युत विभाग के लोगों ने एक जांच टीम का गठन कर क्षेत्र के चिल्हा गांव में छापेमारी अभियान चलाया। गठित टीम के द्वारा छापामारी अभियान के दौरान गांव के मुर्गा फार्म में चोरी से विद्युत का उपयोग करते दो लोग पकड़े गए। हालांकि इन लोगो में से किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। सहायक विद्युत अभियंता नासरीगंज अमित कुमार द्वारा दो लोगों के बिरुद्ध जुर्माना लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
जांच के दौरान दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया
सहायक अभियंता के अनुसार छापामारी गुप्त सूचना के आधार पर बीते सोमवार को ही कि गई थी। जिसमे तीन लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। थानाध्यक्ष अनिल प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी में रामजियावन सिंह के पुत्र संजय सिंह व कृष्णा सिंह के पुत्र अंगद सिंह को अभियुक्त बनाया गया है । इन पर मुर्गा फार्म में चोरी से विद्युत का उपयोग करने , जांच करने गए अधिकारी व कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया।

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